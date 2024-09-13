Kütahya'da Korkutan Deprem!
AFAD, Kütahya'da deprem olduğunu duyurdu. Saat 09:03 sularında meydana gelen deprem, yerin 9.81 kilometre altında gerçekleşti.
Kütahya'nın merkezinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 09:03 sularında kaydedildi. Yerin 9.81 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü AFAD Deprem Dairesi tarafından 3.5 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 13, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Merkez (Kütahya)
Tarih:2024-09-13
Saat:09:03:24 TSİ
Enlem:39.48417 N
Boylam:29.87472 E
Derinlik:9.81 km
Detay:https://t.co/cxvBKl5cYb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. Ayrıca merkez üssünü Civli köyü olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 13, 2024
CIVLI-(KUTAHYA) https://t.co/AwxM0STinX
13.09.2024, 09:03:24 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: