Kütahya'da Korkutan Deprem!

Kütahya'nın merkezinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 09:03 sularında kaydedildi. Yerin 9.81 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü AFAD Deprem Dairesi tarafından 3.5 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. Ayrıca merkez üssünü Civli köyü olarak açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem