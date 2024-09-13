Kütahya'da Korkutan Deprem!

AFAD, Kütahya'da deprem olduğunu duyurdu. Saat 09:03 sularında meydana gelen deprem, yerin 9.81 kilometre altında gerçekleşti.

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Kütahya'da Korkutan Deprem!

Kütahya'nın merkezinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 09:03 sularında kaydedildi. Yerin 9.81 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü AFAD Deprem Dairesi tarafından 3.5 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. Ayrıca merkez üssünü Civli köyü olarak açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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