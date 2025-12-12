Kütahya'da Gazdan Etkilenen 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi, göçük yaşanmadan kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Gökler beldesi yakınlarında faaliyet gösteren özel işletmeye ait ocakta üretim sırasında ortaya çıktığı değerlendirilen karbonmonoksit gazı, içeride çalışan işçileri etkiledi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle göçük yaşanmadan işçilere ulaşıldı ve 5 madenci ocaktan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçiler, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

UZUN SÜRE GAZI MARUZ KALDI

Gazdan en fazla etkilenen işçilerden Mustafa Kalkan’ın (50) uzun süre karbonmonoksite maruz kaldığı öğrenildi. İşçilerin sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA

