Kütahya’da biçerdöverlerin yanında su tankeri bulundurma zorunluluğu

Kütahya’da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon kararı gereği vatandaşların hasat yaparken biçerdöverlerin yanında su tankeri bulundurma zorunluluğu getirildi.

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Kütahya’da biçerdöverlerin yanında su tankeri bulundurma zorunluluğu

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Orman yangınları acısından risk taşıyan şu günlerde hasat mevsiminin başlaması ve anız yangınlarının birçok orman yangınlarına sebep olmasından dolayı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon kararlarının 34. maddesi gereği vatandaşlarımızın hasat yaparken biçerdöverlerin yanında su tankeri bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede ilimizde vatandaşlarımız bu zorunluluğa uymakta olup ekiplerimizce denetim ve kontroller devam etmektedir. Bir kıvılcım geleceğimizi yakmasın” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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