Kütahya’da Bıçaklı Kavgada 1 Kişi Yaralandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Dayınlar Mahallesi TOKİ 2. Etap önünde, iddiaya göre, M.E.E. isimli şahıs ile H.Ü. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki öğrencilerin de olay yerine toplanmasıyla ortam gerildi. Tartışma esnasında H.Ü., yanında taşıdığı bıçakla M.E.E.’yi kolundan yaraladı.

Olay sonrası ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesinin ardından olay mahallindeki grup dağıldı. Yaralı şahıs ambulansı beklediği sırada sivil polis memuru yaralı M.E.E.nin başında bekleyerek yarasına tampon yaptı ve, yaralı şahsı sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan kavga sonrası H.Ü. polis tarafından gözaltına alınırken İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bıçakla yaralanan M.E.E.’nin ise Gediz Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA