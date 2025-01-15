Kütahya'da Asansör Boşluğuna Düşen Muhtar Hayatını Kaybetti

Kütahya Simav'da 41 yaşındaki Enver Tekin adlı muhtar, inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düştü. Pekin, hayatını kaybetti. Muhtarı olduğu mahallede toprağa verildi.

Kütahya'da Asansör Boşluğuna Düşen Muhtar Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesi Tepebaşı ilçesi kırsal Mollaoğlu Mahallesi'nin muhtarı Enver Pekin, arkadaşıyla büyükbaş almak için Kütahya'nın Simav ilçesi Tabakhane Mahallesi'ne gitti. Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki binaya giren Pekin, asansör boşluğuna düştü.

Arkadaşları bir süre sonra geri dönmeyen Pekin'i inşaat halindeki binada hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde Enver Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Pekin'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Kütahya'da Asansör Boşluğuna Düşen Muhtar Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Muhtar Pekin’in cenazesi, Mollaoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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