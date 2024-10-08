Kütahyada Aranan Şahısların Peşine Jandarma Düştü

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen aranan şahıslar uygulamasında, 9 bin 147 şahıs sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalandı.

Son Güncelleme:
Kütahyada Aranan Şahısların Peşine Jandarma Düştü

İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasında, etkinliğin artırılması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik olarak çalışmalar çerçevesinde aranan şahıslar uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamaya 67 tim, unsur ve 233 personel katıldı. Uygulama esnasında 9 bin 147 şahıs sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 1’i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. 7 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan kontrollerde 1 ruhsatsız tabanca, 4 mermi, 30 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme! Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme!
Ünlü İsimlerin Utandıran 'Kadın Cinayeti' Kayıtsızlığı... Biri 'Çok Saçma' Dedi, Biri İstanbul Sözleşmesi'ni Duyunca Kaçtı Biri 'Saçma' Dedi, Biri O Soruyu Duyunca Kaçtı
Ücretsiz Çamaşırhaneler Kocaeli Üniversite Öğrencilerinin Hayatını Kolaylaştırdı Ücretsiz Çamaşırhaneler Kocaeli Üniversite Öğrencilerinin Hayatını Kolaylaştırdı