Kütahya'da Apartman'da Yangın Paniği

Karabük’ün Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da Apartman'da Yangın Paniği

Yangın, 111. Sokak'ta bulunan Sefa Apartmanı’nın dördüncü katındaki S.K.’ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen 2’si çocuk toplam 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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