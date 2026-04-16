Kütahya'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 19.32’de kaydedildi. Yerin 10.64 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Simav olduğu bildirildi.

Kandilli Rasathanesi de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyururken, derinliğini 5.6 kilometre olarak açıkladı.

