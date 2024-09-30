Kütahya Gediz Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yol altyapısının iyileştirilmesi ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amacıyla sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Belediyesi asfalt üretim şantiyesini ziyaret ederek ilçedeki mahallelerde yapılan asfalt yama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akel, şantiye ziyaretinde asfalt üretim sürecini yakından takip etti ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yol bakım ve onarım çalışmalarının ilçede titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çeken Akel, “Mahallelerimizdeki yol bakım ve onarım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın ulaşımını daha konforlu hale getirmek” dedi.



Akel, bu çalışmalarla Gediz’deki yolların daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşacağını vurgularken, vatandaşların günlük yaşamlarında olumlu bir etki oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Yol çalışmalarının ilçenin genel ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayacağına işaret eden Akel, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA