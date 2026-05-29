Kuşadası’nda Korku Dolu Anlar! Çinli Turist Böyle Kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denize giren Çinli turist, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan turist hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 11.00 sıralarında Kadınlar Denizi Plajı’nda meydana geldi. Malta bayraklı 'Celebrity Equinox' isimli kruvaziyerle ilçeye gelen 70 yaşındaki Çinli turist Gong Wu, serinlemek amacıyla denize girdi.

Bir süre sonra fenalaşarak su yüzeyinde hareketsiz kaldığı fark edilen Wu için çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Kıyıya çıkarılan turist, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Panik ve kurtarma anları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: DHA