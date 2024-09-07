Kuşadası’nda Kaçak Sigara Operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin kaçak sigara satışına yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Camikabir Mahallesi’nde bir adreste kaçak sigara satışı yapıldığına dair bilgi elde edildi. Bunun üzerine ilgili adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalar sonucunda, 34 adet elektronik sigara, 31 adet ısıtılmış tütün mamulü, 23 adet ısıtılmış tütün mamulü, 1100 adet içi doldurulmuş makaron, 2 bin adet içi boş makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, R.T. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Şüpheli, Adli Makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. Kuşadası polisinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA