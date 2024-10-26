Kuşadası'nda Doğal Şehirler Birliği Buluşması

Doğal Şehirler Birliği ekim ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Günel yönetiminde yapıldı. Toplantıya, birliğe üye belediyelerin başkanları katıldı. Birlik Daimi Encümen üyesi ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyesinin seçildiği toplantıda, Doğal Şehirler Birliği’nin 2025 yılı bütçesi 2 milyon 210 bin lira olarak belirlenip, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının ikinci bölümünde ise birliğe üye belediye başkanlarına bir sunum yapıldı. Sunumda, Kuşadası Belediyesi Proje Yöneticisi Burcu Kanbal tarafından belediye başkanlarına çevre ve iklim değişikliği ile mücadele, sosyal belediyecilik ve kültürel miras ve turizm alanlarında geliştirilmesi planlanan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantıda, Kuşadası Belediyesi’nin Avrupa Birliği ve verdiği fonlar konusunda sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübenin yol gösterici olması amacıyla birliğe üye tüm belediyelerle paylaşılacağı belirtildi.

Hedeflerinin Doğal Şehirler Birliği’ni yeni üyelerle daha da büyütmek olduğunu belirten Günel, “İlk etapta amacımız 50, sonra da 100 üyeye ulaşmak. Üyelerimizle birlikte birliğimizi güçlendirip, yeni çalışmalarımızla kentlerimizin değerlerini geliştirecek ortak projeler üreteceğiz. Ayrıca sahip olduğumuz tüm imkanları birliğimiz için kullanacağız. Doğal Şehirler Birliği, üye olan belediyelere birçok ayrıcalık sunacak. Kuşadası Belediyesi olarak da sahip olduğumuz tüm bilgi ve tecrübemizi sizlere sunmaya hazırız” diye konuştu.

Kaynak: ANKA