Kuşadası’na Turist Akını! 5 Kruvaziyer Birden Geldi

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Aydın’ın Kuşadası ilçesine beş kruvaziyer gemisiyle toplam 10 bin 916 turist geldi.



Kuşadası Limanı’na sabah Malta bayraklı "Marella Explorer", Panama bayraklı "MSC Divina" ve "MSC Fantasia" ile öğle saatlerinde Bermuda Adaları bayraklı "Celestyal Journey" ve Norveç bayraklı "Viking Sea" gemileri yanaştı. Beş gemi ilçeye, büyük bölümü ABD’li olan toplam 10 bin 916 turist getirdi. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu, kentin turistik çarşılarında alışveriş yaptı.

Kaynak: AA