Kuşadası'na Turist Akını! 5 Kruvaziyer Birden Geldi

Turistlerin gözdesi Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5 kruvaziyerle 4 binden fazla turist geldi.

Kuşadası'na Turist Akını! 5 Kruvaziyer Birden Geldi

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 5 kruvaziyerle 4 bin 902 turist geldi.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Gemini", "Wind Spirit" ve "Marella Discovery", Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Splendor" ve Norveç bayraklı "Viking Mars" adlı gemiler demir attı.

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 4 bin 902 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Kaynak: AA

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