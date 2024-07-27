Kuşadası Sakinleri Yaz Konserleri ile Doyasıya Eğlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayanlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz konserleri ile doyasıya eğlendi.

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Kuşadası Sakinleri Yaz Konserleri ile Doyasıya Eğlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın genelinde düzenlenen 'Yaz Konserleri' etkinliklerinin bir durağı da Kuşadası ilçesi Davutlar Sahili olurken, konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kuşadası'nın eşsiz sahilinde gerçekleştirilen konser, yerel halk ve tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, sahnede performans sergileyen sanatçı ile coşkulu anlar yaşadı. Konserde çeşitli müzik türlerinden eserler seslendirilirken, vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu tür organizasyonların bölgenin sosyal hayatına büyük katkı sağladığını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, 'Yaz Konserleri' ile halkı bir araya getirerek, hemşehrilerinin kültürel ve sanatsal etkinliklerden yararlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Konserler' etkinlikleri, yaz boyunca farklı ilçelerde devam edecek ve vatandaşlara keyifli anlar yaşatmayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

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