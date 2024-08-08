Kuşadası Belediyesi’nden Plajlarda 5 Yıldızlı Tatil Konforu

Çalışmalarını sürdüren Başkan Ömer Günel, 401 bin 12 metrekare plaj alanında sahip Kuşadası’nda 20 Mayıs tarihinden itibaren ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasını başlattı. Memnuniyetle karşılanan hizmetin ardından sahillerde modern ve hijyenik duş ve soyunma kabinleri de vatandaşların kullanımına açıldı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran tatilciler, halkçı hizmet anlayışı için Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

'TÜRKİYE’DE EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR UYGULAMA'

Kuşadası’na ilk defa tatile geldiklerini belirten Güner Devlet, “Kuşadası’ndaki plajlarda belediyenin başlattığı hizmet açıkçası bizleri çok şaşırttı. Çünkü kilometrelerce uzunluktaki sahilde hem modern ve estetik duş kabinleri ve soyunma odaları yer alıyor hem de ücretsiz şekilde şemsiye ve şezlonga erişilebiliyor. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir hizmet anlayışı yok. Kuşadası Belediyesi’ne ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e bu hizmeti için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra tatil için ilk adresimiz Kuşadası olacak” dedi.

'TATİLCİLER İÇİN TÜM İMKANLAR DÜŞÜNÜLMÜŞ'

Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının mükemmel olduğunu belirten Ramazan Dirik ise, “Sahiller her zaman hijyenik ve konforlu. Bizler gelip hem şezlong ve şemsiyeden faydalanabiliyoruz hem de en yakın duş alanlarında duşumuzu alıyoruz. Tatilciler için her türlü imkan düşünülmüş. Başkan Ömer Günel’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar