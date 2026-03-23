Kuşadası Belediyesi'nde Seçim! Başkan Vekili Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanıp, görevden uzaklaştırılan Aydın’ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yerine başkan vekili olarak Tahsin Demirtaş seçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Mart’ta gözaltına alınan ve 16 Mart’ta ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçlarıyla tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yerine başkan vekilinin belirlenmesi için belediye meclisi olağanüstü toplandı.

İKİ ADAY ÇIKTI

CHP grubu Tahsin Demirtaş’ı, Cumhur İttifakı Grubu ise Tacettin Özden’i aday gösterdi. İYİ Parti grubu ise seçimde aday çıkarmadı.

31 OYUN 23’ÜNÜ ALDI

Bir düğün salonunda kapalı oylama yöntemiyle gerçekleştirilen seçimde 31 meclis üyesinin tamamı oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda oyların 23'ünü alan Tahsin Demirtaş, Kuşadası Belediye Başkan Vekili seçildi. Tacettin Özden'e 3 oy verilirken, kullanılan oyların 3'ü boş, 2'si ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Tahsin Demirtaş, meclis üyelerinin üçte ikisinin desteğini alarak, oy çoğunluğuyla başkan vekilliği görevine getirildi.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ile milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz ve çok sayıda belediye başkanı da katıldı.

Kaynak: DHA

