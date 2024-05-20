Kuşadası Belediyesi ilçe plajlarının yetkisini 10 yıllığına devraldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan plaj alanlarının bakımı ve işletilmesi görevi, Milli Emlak Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi arasında imzalanan protokolle 10 yıllığına belediyeye verildi.

Kuşadası Belediyesi ilçe plajlarının yetkisini 10 yıllığına devraldı

Aydın'da Milli Emlak Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi arasında imzalanan protokole göre, gelecek 10 yıl boyunca ilçe sınırları içindeki 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakımı, temizlik işleri ve ticari alanların işletilmesi belediyenin yetkisinde olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2018'de Aydın Büyükşehir ile Valilik arasında imzalanan sözleşmenin İzmir İdare Mahkemesi tarafından iptali ile Kuşadası'nın plajları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayı sonrasında yapılan yeni bir protokolle 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi'ne devredildi.

İlçe plajlarını belediyeye devreden protokolü imzalayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kaymakamlık ile Belediyemiz arasında yapılan yeni protokolle Kuşadası plajları, Kuşadası Belediyesi’ne verilmiştir" dedi.

Günel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Eski protokolün iptalinden bugüne kadar geçen süre içerisinde Kuşadası Belediyesi olarak kentimize, hemşehrilerimize ve konuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak plajlarımızın bakım ve temizlik çalışmalarını aksatmadan yerine getirerek, sezon hazırlıklarımızı sürdürdük. Yeni protokol ile çalışmalarımızı hızlandıracağız. Yeni sezonda tertemiz plajlarımızı tam kapasite hizmete açmış olacağız."

Kaynak: ANKA

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