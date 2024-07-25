Kuşadası Belediyesi, Çevre Kirliliğine Neden Olan Vatandaşlara Cezai İşlem Uyguladı

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi sakinlerinin, kamp ve karavan altyapısı bulunmayan alanlara ve plajlara, çadır kurup karavan park ederek çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan tatilciler ile ilgili gösterdiği tepkiye duyarsız kalmadı. Belediye ekipleri, çevreyi kirleten kişilere 2 bin 52 lira para cezası verdi.

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Kuşadası Belediyesi, Çevre Kirliliğine Neden Olan Vatandaşlara Cezai İşlem Uyguladı

Aydın Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi sakinlerinin, kamp ve karavan altyapısı bulunmayan alanlara ve plajlara, çadır kurup karavan park ederek çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan tatilciler ile ilgili gösterdiği tepkiye duyarsız kalmadı. Belediye ekipleri, çevreyi kirleten kişilere 2 bin 52 lira para cezası verdi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çadır ve karavanların kaldırılması sağlanırken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu bölgelerin temizliğini ve hijyenini sağladı. Öte yandan Kabahatler Kanunu’nun ‘kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunmasını’ düzenleyen 32'inci maddesi uyarınca çevreyi kirleten kişilere 2 bin 52 lira para cezası uygulandı.

Bölge sakinleri, Belediye'nin yetki ve sorumluluk alanında bulunmayan Milli Emlak’a ait bölgelerde yer alan çadır ve karavanlar için de ilgili devlet kurumlarından aynı hassasiyeti göstermesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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