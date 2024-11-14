Kabus Geri Döndü! Karantina Başladı, Önlem Alınmazsa Salgın Kapıda

Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede ve Eskişehir’deki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi görüldü. Eskişehir’deki 5 mahalle karantinaya alındı. Kuş gribi vakaları art arda gelirken uzmanlar salgın riskine karşı uyardı.

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, kuş gribiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

NASIL BULAŞIR?

Kuş gribi influenza ailesinden gelen H5N1 virüsü nedeniyle ortaya çıkan ve kanatlı hayvanlarda ve kuşlarda seyreden bir hastalıktır. Hasta kuşlarla temas eden insanlara da geçebilen bir hastalık olarak tanımlanır ancak bunun için hasta kuşlarla yoğun temas gerekir. Ayrıca iyi pişirilmemiş et ve tavuk ürünlerinin gıda olarak tüketilmesi ile insana geçen bir hastalıktır diye bilinse de şimdiye kadar dünya literatüründe gıda yoluyla insana geçmiş bir vaka yok.

SALGINA NEDEN OLUR MU?

Gerekli tedbirler ve biyogüvenlik önlemleri alınmadığı takdirde, elbette büyük bir salgına sebep olabilir. Bu kanatlı sektörünü ve ekonomiyi etkilediği gibi, yeterli sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi yakından etkiler.

HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇER Mİ?

Kuş gribinin geçmesi için hasta kuş direkt temas gereklidir. Hasta hayvanın etinin iyi (en az 70°’de ) pişirilmeden tüketilmesi ve hastalık etkenlerinin iyice pişirilerek yok edilmediği et ve ürünlerinin gıda olarak tüketilmesi ile insana bulaştığına ilişkin bilgiler yazılıp çizilmesine rağmen dediğim gibi şimdiye kadar gıdadan insana geçmiş bir vaka yok. Ancak yine de bu anlamda güvenli gıdaya erişim önemli.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Hastalık kontrol merkezleri ile, hastalığın görüldüğü bölgelerin karantinaya alınması ile hastalık kontrol altına alınmalıdır. Şu anda karantinaya alınmış bölge var. Karantina tedbirleri sonrasında en az 21 gün yeni bir vaka görülmediği taktirde karantina kaldırılır.

Kaynak: Sputnik