Kuş Çarpmasıyla Kopan Teller Binayı Yaktı, 2 Kadın Ölümden Döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına bir kuşun çarpması, mahallede büyük bir gürültüyle patlamaya neden oldu.

Patlamanın şiddetiyle kopan canlı elektrik telleri, sokaktaki 3 katlı bir binanın üzerine düştü ve binada aniden yangın çıktı.

ALEVLER BÜYÜYÜNCE ÇATIYA SIĞINDILAR

Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman, 3 katlı binanın tüm katlarını tamamen sardı. Evin içinde yakalanan ve duman nedeniyle merdivenlerden aşağı inemeyen 2 kadın çatı katındaki terasa çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYEDEN ZAMANLA YARIŞ

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan terasta kurtarılmayı bekleyen kadınlar için merdiven açtı. Dumandan etkilenen 2 kadın, ekiplerin başarılı operasyonuyla balkondan güvenli alana indirildi. Ambulansta sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan kadınların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası binada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Kaynak: AA