Kurye Yolun Karşısına Geçen Yayaya Çarptı, Ölümden Kıl Payı Döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde kurye N.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçen fabrika işçisi M.A.'ya çarptı.

Feci kazada yaralanan fabrika işçisi M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü ile bir vatandaş arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre vatandaş, yaralı yayaya hakaret etti.

Kaynak: İHA