Oktay Kaynarca Ateş Püskürdü: 'Sizi Kim Neyle Büyüttü, Geri Zekalı mısınız?'

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Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendisine gelen "Ceza dosyanızın son işlem günüdür” mesajını paylaşarak isyan eden Oktay Kaynarca “Geri zekalılar size ihtiyaç yok” diyerek tepki gösterdi.

'GERİ ZEKALILAR'

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü: Lan oğlum sizi kim neyle büyüttü lan? Bu kadar çok yapılacak iş varken insan niye bula bula dolandırıcılık işini yapar? Bizim kendi dolandırıcımız var geri zekalılar size ihtiyaç yok.

ÇAKIR İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Oktay Kaynarca son olarak Çakır itirafı ile gündem olmuştu. Türk dizi tarihine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nde 'Süleyman Çakır' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca Youtube’daki ‘Fenomen’ adlı programa konuk olmuştu.

Kaynarca şunları söylemişti: O zamanlar TRT’de ‘Büyük Tuzak’ diye bir dizi oynuyordu. Bu dizi bir Amerikan formatıydı. Vinnie Terranova (Polat’ı oynayan adam) başroldeydi. Süleyman Çakır’ı oynayan adam da Kevin Spacey idi. Gerçekten çok önemli bir projeydi, bayıla bayıla seyrediyorduk. Sonra ben Osman Sınav’ın yanına gittim. Böyle bir dizi farkında mısınız diye sordum. Doğru formatlanırsa kıyameti koparır dedim. Enteresan bir şekilde bu iş soğudu. Daha sonra Osman beni çağırdı, aynı projeden bahsetti. Projeyi yapmaya karar verdiklerini söyledi. İki tane önemli rol olduğunu söyledi. Sence hangisi diye sordu. Tabii ki Kevin Spacey’inin oynadığı performans dedim. O zaman ‘Çakır’ ortaya çıktı.