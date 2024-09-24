Kürtçe Öğreten Dernek ve Kitapçıya Polis Baskını! Çalışanlar Gözaltında

Diyarbakır'da Kürtçe dil dersi veren Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği ve Payîz Pirtûk isimli kitapçıya baskın yapıldı. Polis, dernek çalışanlarını gözaltına alındı.

Kürtçe Öğreten Dernek ve Kitapçıya Polis Baskını! Çalışanlar Gözaltında

Türkiye'de son yıllarda daha da artan insan hakkı ihlalleri tepki çekerken, Diyarbakır'da yaşanan bir olay durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), kentte Kürtçe dil dersi veren bir dernek ve kitapçıya polis baskını yapıldığını bildirdi.

Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER) ve Payîz Pirtûk isimli kitapçıya yapılan baskında, dernek çalışanları gözaltına alındı.

Diğer yandan, kürtçe eğitimi veren derneğin binasında da aramalar yapıldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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