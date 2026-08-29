Kuriş Soruşturmasında Deprem: Eski Bakan İdris Naim Şahin İfadeye Çağrılıyor

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma dalgası, siyaset dünyasına uzandı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran 'Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturmada kritik verilere ulaşıldı. Güvenlik birimlerinin takibine takılan ve suç örgütü faaliyetleri kapsamında tutuklu bulunan Hilmi Tuna Kuriş'in, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı saptanmıştı.

KAÇIŞ GİRİŞİMİNDE 'BAKANLIK TAHSİSLİ ARAÇ' DETAYI

Yürütülen adli incelemelerde, kaçırma girişimi operasyonunda kullanılan lüks aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı ve kendisine tahsis edilmiş resmi bir araç olduğu belirlendi. Bu tespitin ardından savcılık, söz konusu aracın organize suç örgütü üyeleri tarafından nasıl ve ne şekilde temin edildiğini, olayda herhangi bir ihmal veya suiistimal bulunup bulunmadığını netleştirmek için düğmeye bastı.

Şahin’in önümüzdeki günlerde Ankara Adliyesi’ne giderek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi