Kurban pazarında satılamayan kurbanlıklar ne olacak?

Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak.

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Kurban pazarında satılamayan kurbanlıklar ne olacak?

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.
Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek. Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak. İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.

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Kurban Bayramı
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