Kurban keserken kalp krizi geçirdi: Bıçağın üzerine düşerek can verdi

İstanbul Arnavutköy’de özel bir kurban kesim alanında kasaplık yapan 56 yaşındaki adam, kalp krizi kurban kestiği sırada kalp krizi geçirdi. Kriz geçirdiği sırada yere yığılan adam elindeki bıçağın üzerine düştü. Şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kurban keserken kalp krizi geçirdi: Bıçağın üzerine düşerek can verdi

İstanbul’un Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı.

Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın gerçekleştiği kurban kesim organizasyonu alanı havadan görüntülendi.

Yer Konya: Kesileceğini anlayan kurbanlık boğa çatıya çıktıYer Konya: Kesileceğini anlayan kurbanlık boğa çatıya çıktıGüncel

Kaynak: İHA

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Kurban Bayramı Arnavutköy
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