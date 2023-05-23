Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı: İşte 2023 kurban kesim bedeli

Milliyet gazetesinden Meltem Güneş'in haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Ticaret Bakanlıklarının ilgili birimlerinin katıldığı, “Kurban Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı” gerçekleşti.

Toplantıda, bayram nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvan hareketlerinin ülke genelinde artacağı, özellikle İstanbul’a önemli miktarda kurbanlık hayvan sevk edileceği anımsatılarak hayvan hastalıklarıyla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Sığır, koyun, keçi gibi hayvanların viral hastalığı ve bulaşma hızı çok yüksek olan şap da, toplantıda gündeme geldi. Trakya’nın 2010 yılında elde ettiği şap hastalığından arilik statüsünün çok önemli olduğu ve bu statünün korunması gerektiğine vurgu yapıldı. Şap hastalığına duyarlı hayvan sevkine izin verilmeyeceği, hayvan hastalıkları ile mücadelede hayvan hareketlerinin kontrol edilmesinin önemli olduğu, bu nedenle de kolluk kuvvetlerince kurbanlık hayvan sevklerinde denetimlerin arttırılarak yol kontrollerinin yapılması gerektiği ifade edildi.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlendiğini bildirdi. Erbaş, “Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.