Kurban alacaklar dikkat! Emniyet'ten önemli uyarı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) vatandaşların mağduriyet yaşamaması için uyarıda bulundu.

Kurban alacaklar dikkat! Emniyet'ten önemli uyarı

EGM, kurbanlık alışverişinde yaşanabilecek hırsızlık ve dolandırıcılık gibi mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı. ,

Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından "Kurban pazarlarında dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olun" uyarısı yapıldı.

Uyarıda, "Mağdur değil dikkatli olun. İnternet üzerinden bedelinin çok altında kurbanlık satışı yapan sitelerden alışveriş yapmayın" ifadeleri kullanıldı.

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