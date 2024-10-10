Kuran Kursunda Yatılı Kalırken Kaybolan Çocuklar bulundu

Yatılı kaldıkları Kuran kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan iki çocuk bulundu.

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Kuran Kursunda Yatılı Kalırken Kaybolan Çocuklar bulundu

Şırnak Valiliği, İdil ilçesinde Pazartesi gününden beri kayıp olan iki çocuğun bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “07.10.2024 günü İdil İlçe Emniyet Müdürlüğüne E.A. (15) ve E.D. (14) isimli çocukların aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 10.10.2024 günü iki çocuğumuz sağ salim bulunmuştur" denildi.

Kuran Kursunda Yatılı Kalırken Kaybolan Çocuklar bulundu - Resim : 1

Kaybolan çocukların yatılı kaldıkları Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolduğu ve 3 gündür kendilerinden haber alınamadığı öğrenilmişti.

Kuran Kursunda Yatılı Kalırken Kaybolan Çocuklar bulundu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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