Kuran Kursunda Yatılı Kalan İki Çocuk Günlerdir Kayıp

Şırnak’taki bir Kuran Kursu’nda yatılı olarak kaldıklarını öğrenilen Enes Düzgün ve Enes Arız’dan üç günden bu yana haber alınamıyor. Ekipler iki çocuğu bulmak için harekete geçti.

Kuran Kursunda Yatılı Kalan İki Çocuk Günlerdir Kayıp

Şırnak'ta, yatılı olarak kaldıkları Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha izlerine ulaşılamayan 2 çocuk için yapılan ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

ÜÇ GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

İdil’e bağlı Oyalı köyünde yaşayan Enes Düzgün ile Enes Arız, 7 Ekim’de ilçe merkezinde yatılı kaldıkları Kuran kursundan çantalarını alarak ayrıldı.

Çocuklar geri dönmeyince, kurs yönetimi ailelere haber verdi. Ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, çocukların bulunması için çalışma başlattı.

Kuran Kursunda Yatılı Kalan İki Çocuk Günlerdir Kayıp - Resim : 1

VAN’DA KAYBOLAN ROJİN’İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van’a üniversite okumak için gelen ve yerleştiği yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkan ve 27 Eylül’den bu yana kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş’i de arama çalışmaları devam ediyor.

Van Gölü kıyısında cep telefonu ve kişisel bazı eşyalarının bulunmasının ardından Rojin’i arama çalışmaları Van Gölü çevresine yoğunlaştı.

Termal kameralar ve helikopterlerin de kullanıldığı arama çalışmalarında henüz olumlu bir haber alınamadı.

Kuran Kursunda Yatılı Kalan İki Çocuk Günlerdir Kayıp - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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