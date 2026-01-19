Kur’an Kursunda Şiddet Skandalı: Görüntüler Ortaya Çıktı
Samsun’un Kalkanca bölgesinde faaliyet gösteren Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri, çocuklara yönelik şiddet skandalını gündeme taşıdı. Geçtiğimiz yıl çekilen görüntülerde, yatılı kursta eğitim alan bazı çocukların kurs binasının çeşitli bölümlerinde eğitmenler tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı görülüyor.
Güvenlik kameralarına yansıyan şiddet olaylarının 1-21 Ocak 2025 ile 9, 14 ve 16 Nisan 2025 tarihlerine ait olduğu öğrenildi. Kayıtlarda, yaşları küçük öğrencilerin kapalı alanlarda ve Kur’an kursunun mescidinde hocalar tarafından darp edildiği ve sert fiziksel müdahalelere uğradığı anlar yer alıyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuya ilişkin Samsun İlkadım Müftülüğü'nden açıklama yapan bir yetkili, kurum içinde başlatılan soruşturma kapsamında iki kurs görevlisinin başka Kur’an kurslarına görevlendirildiğini aktardı. Şiddet görüntülerinin adli mercilere iletilip iletilmediği konusunda ise net bir bilgi paylaşılmadı.
MÜDÜR VE YARDIMCISI GÖREVDE
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ilgili konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci, şiddet uyguladığı iddia edilen iki hocanın kurstan ayrıldığını doğruladı. Ancak görüntülerde yer alan kurs müdürü ile müdür yardımcısının görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.
Aynı öğrenci, kursta yaşanan şiddet olaylarının diğer öğrenciler üzerinde ciddi bir korku yarattığını belirterek, çocukların yaşadıklarını anlatmaktan ve resmi şikayette bulunmaktan çekindiklerini dile getirdi.
Kaynak: ANKA