Kur’an Kursunda Şiddet Skandalı: Görüntüler Ortaya Çıktı

Güvenlik kameralarına yansıyan şiddet olaylarının 1-21 Ocak 2025 ile 9, 14 ve 16 Nisan 2025 tarihlerine ait olduğu öğrenildi. Kayıtlarda, yaşları küçük öğrencilerin kapalı alanlarda ve Kur’an kursunun mescidinde hocalar tarafından darp edildiği ve sert fiziksel müdahalelere uğradığı anlar yer alıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Samsun İlkadım Müftülüğü'nden açıklama yapan bir yetkili, kurum içinde başlatılan soruşturma kapsamında iki kurs görevlisinin başka Kur’an kurslarına görevlendirildiğini aktardı. Şiddet görüntülerinin adli mercilere iletilip iletilmediği konusunda ise net bir bilgi paylaşılmadı.

MÜDÜR VE YARDIMCISI GÖREVDE

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ilgili konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci, şiddet uyguladığı iddia edilen iki hocanın kurstan ayrıldığını doğruladı. Ancak görüntülerde yer alan kurs müdürü ile müdür yardımcısının görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Aynı öğrenci, kursta yaşanan şiddet olaylarının diğer öğrenciler üzerinde ciddi bir korku yarattığını belirterek, çocukların yaşadıklarını anlatmaktan ve resmi şikayette bulunmaktan çekindiklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA