'Kur'an Kursu'nda dayak' iddiası: İşte tepki çeken görüntüler

Tarikat ve cemaatlerin yaşanan istismar ve intihar olayları tepkilere neden olduğu son dönemde, bir Kur'an kursunda hocanın çocuklara dayak attığı ileri sürüldü.

Karşısındaki ufak yaştaki çocuklara şiddet uygulayan ve darp eden hocanın, İstanbul Büyükçekmece'de bir Kur'an kursunda hoca olduğu ifade edildi.

İddiaya göre Kur'an kursu, bir tarikata ait.

Dayağın görüntüleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı: