Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine Ceza Yağdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-17 Şubat tarihlerinde şehir genelinde kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Trafiği tehlikeye düşüren, kazaya sebebiyet veren, abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine ceza yağdı.

Gerçekleştirilen uygulama kapsamında 3 bin 546 motosiklet kontrol edilirken, bin 184 sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandı. 412 sürücüye kask takmamaktan, 70 sürücüye plakasız motosiklet sürmekten, 219 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 483 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere ceza kesildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

84 motosiklet trafikten men edilirken, uygulamada toplam 7 milyon 945 bin 668 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA