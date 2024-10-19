Kuraklık Nedeniyle Su Seviyesi Düşen Göletteki Balıklar Kurtarıldı

Bodrum'da kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göletteki balıklar kurtarıldı

Kuraklık Nedeniyle Su Seviyesi Düşen Göletteki Balıklar Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen gölete giden ekipler, balıkları başka bir gölete taşıdı.

Kuraklık nedeniyle Bodrum Pınarlıbelen Karanlık mevkisindeki gölet kurumaya başladı. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle göletteki balıklar ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Pınarlıbelen Muhtarı Abdullah Başol'un talebiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme başlattı.

Ekipler, yaşam ortamı yok olmak üzere olan sazanları balçıkların arasından tek tek toplayarak Sazköy Mahallesi'ndeki gölete taşıdı.

Kaynak: AA

Eski Bakanın Hastanesinde Gerginlik: Avcılar’da Skandala Karışan Hastanede Gergin Bekleyiş Avcılar’da Skandala Karışan Hastanede Gergin Bekleyiş
'Yenidoğan Çetesi' Soruşturmasında Adı Geçiyordu: Ahmet Atilla Yılmaz, CHP'den İstifa Etti 'Yenidoğan Çetesi' Soruşturmasında Adı Geçiyordu
Her Sabah Aç Karnına Mutlaka Tüketin: Faydası Say Say Bitmiyor! Her Sabah Aç Karnına Mutlaka Tüketin: Faydası Say Say Bitmiyor!
19 Ekim Günlük Burç Yorumu: Bugün Duygular Zirvede! 19 Ekim Burç Yorumları: Bugün Duygular Zirvede!