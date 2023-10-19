Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti!

İddialara göre bu üçlü, otellerinde kalıp kumarhanede milyonlarca lira kaybedenleri listeleyip sağda solda bunun dedikodusunu yaptı. Ve yine konuşulanlara göre o listede ünlü sanatçı, işadamı ve futbolcuların isimleri de var. Tabii konu ilgi çekici olduğu için olay kısa sürede İstanbul'a ulaştı. Bunun üzerine ünlüler arasında büyük panik başladı.