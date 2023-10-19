Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti!

Kıbrıs'ta kumarhanede çalışan üç kişi, milyonlarca lira kaybeden isimleri ifşa etti.

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Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! - Resim: 1

Kıbrıs'taki ünlü bir otelin üç çalışanı, kumarhanede milyonlarca lira kaybeden işadamı, sanatçı ve futbolculardan oluşan listeyi ifşa etti. Ailesinden, takımından, çevresinden gizli kumar oynayıp büyük paralar kaybeden ünlüler paniğe kapıldı.

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Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! - Resim: 2

Sabah gazetesinden Ömer Karahan, İstanbul gecelerinde duyduğu "kumarbazların ifşası"nı anlattı. Karahan'ın konuyla ilgili aktardıkları dikkat çekerken, gizlice kumar oynayan isimlerin de paniğe kapıldığı bildirildi.

Karahan'ın aktardıkları şöyle:

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Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! - Resim: 3

İstanbul gecelerinde şu sıralar konuşulan tek bir konu var, o da ünlü kumarbazlar! Nereye gitsem aynı şeyi duyuyorum. Olayı şöyle özetleyeyim...

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Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! - Resim: 4

Geçen hafta Kıbrıs'taki büyük otellerden biri fena halde karıştı. Bunun nedeni, otelde çalışan üç personeldi. Bu üç kişi, kolay kolay affedilmeyecek bir skandala imza attı.

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Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! - Resim: 5

İddialara göre bu üçlü, otellerinde kalıp kumarhanede milyonlarca lira kaybedenleri listeleyip sağda solda bunun dedikodusunu yaptı. Ve yine konuşulanlara göre o listede ünlü sanatçı, işadamı ve futbolcuların isimleri de var. Tabii konu ilgi çekici olduğu için olay kısa sürede İstanbul'a ulaştı. Bunun üzerine ünlüler arasında büyük panik başladı.

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Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! - Resim: 6

Sonuçta kimi eşinden, ailesinden ya da sosyal çevresinden gizli gizli kumar oynuyor. Peki o listede kimler mi var? Ünlü futbolculardan tutun da sanatçısından işadamına kadar bir sürü tanınan isim...

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Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! - Resim: 7

Bu isimlerden bazıları endişeye kapılıp otelin sahibini arayıp "Bu ne rezalet, bunlar çok özel ve tüm hayatımızı altüst edebilecek bilgiler" diye fırçayı basmış.

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Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! - Resim: 8

İlk şoku atlatan otel yönetimi o isimleri daha sonra tek tek arayıp "Üç çalışanın işine son verdik, bir daha böyle bir rezalet asla yaşanmayacak" diyerek garanti vermiş. Bakalım bu olayın sonu nereye varacak?

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Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! - Resim: 9
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