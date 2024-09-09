Kulu’da 7 Bin 700 Öğrenci Ders Başı Yaptı

Konya’nın Kulu ilçesinde 7 bin 700 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında ilçe genelinde bulunan 63 okulda 723 öğretmen ve 7 bin 700 öğrenci için ilk ders zili çaldı. Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve bütün eğitim camiamız adına sağlık ve verimli geçmesini ülkemiz ve ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: AA-İHA