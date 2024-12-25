Külliye'de KKTC Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: