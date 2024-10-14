Kulisleri Hareketlendiren Tartışma... 'Yeni Süreç Başlar mı?' Sorusuna Tek Cümlelik Yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te DEM Parti Grubu ile tokalaşması siyaset arenasının ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Siyasilerden peş peşe gelen açıklamalar sonrası "Yeni çözüm süreci mi başlıyor?" tartışması başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız" demişti.

Bugün ise bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, kendisine "yeni çözüm süreci" sorusu yöneltilince "Çözüm süreci tartışması gündemde yok" diye yanıt verdi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, DEM Parti grubuyla tokalaşmasına ilişkin "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" diye konuşmuştu.

DEM Parti Grubu ile tokalaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu, siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir. Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, İlk Meclisin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temenni ve teklifidir. Biz, gelişigüzel, keyfekeder, can sıkıntısından, anlık dürtülerle, dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz, öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, şunları söylemişti: "DEM'e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda sıfırlanmış terör ve bölücülük melanetinden sonra, aşımızı beraber taşıralım, işimizi birlikte artıralım, huzur ve güvenliğimizi el ele çoğaltalım, nitekim dünya genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yeryüzü cenneti olmasını sağlayalım."

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasını ve devamında yaptığı açıklamaları çok kıymetli bulduklarını söylemişti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını umut ediyoruz" demişti.

Erdoğan, "Bahçeli’nin Meclis’in ilk günün de ve dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyoruz. Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin muhatapları tarafından anlaşılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında ise "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem