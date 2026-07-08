Kuleden Fark Edildi: Gaziantep'te Korkutan Orman Yangını

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, gözetleme kulesinin hızlı ihbarı ve havadan-karadan yoğun müdahaleyle yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık meşelik alan küle döndü.

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Kuleden Fark Edildi: Gaziantep'te Korkutan Orman Yangını
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Bademli Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Emirtepe Gözetleme Kulesi'nden yapılan ihbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, belediyeye ait 2 su ikmal aracı sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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