Küfür Tartışmasında Kan Aktı: Arkadaşını Bıçakladı

Tokat’ta 18 yaşındaki genç arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gencin cansız bedeni metruk bir evin önünde bulundu.

Küfür Tartışmasında Kan Aktı: Arkadaşını Bıçakladı

Turhal ilçesi Çevlikler Mahallesi’nde, metruk bir evin önünde, sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin Ozan Karaca’ya ait olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Ozan Karaca’nın arkadaşı D.A.’yı gözaltına aldı. D.A. ifadesinde birlikte içki içerken Ozan Karaca’nın kendisine küfrettiğini, acıkan tartışmada da bıçakladığını söyledi. Ozan Karaca’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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