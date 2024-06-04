Küçükçekmece'nin ardından... Bahçelievler'de 4 katlı bir binada çökme!

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 4 katlı binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.

Çökme sonrası binanın boşaltıldığı ve güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.

Kısmi çökmenin yaşandığı bina üzerinde ekiplerin çalışmasının sürdüğü de belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest kalırken, bina sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.