Küçükçekmece'nin ardından... Bahçelievler'de 4 katlı bir binada çökme!

Geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de bir apartmanda çökme meydana gelmesinin ardından, Bahçelievler'de 4 katlı bir binada çökme olduğu belirtildi.

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 4 katlı binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.

Çökme sonrası binanın boşaltıldığı ve güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.

Kısmi çökmenin yaşandığı bina üzerinde ekiplerin çalışmasının sürdüğü de belirtildi.

Küçükçekmece'nin ardından... Bahçelievler'de 4 katlı bir binada çökme! - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest kalırken, bina sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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