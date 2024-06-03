Küçükçekmece'de yıkılan binanın sahibi tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest kalırken, bina sahibi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Küçükçekmece'de yıkılan binanın sahibi tutuklamaya sevk edildi

Küçükçekmece'de dün bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

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