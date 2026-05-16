Küçükçekmece’de Facianın Eşiğinden Dönüldü! Yıkılan Bina Yan Apartmanın Üzerine Çöktü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Halkalı Merkez Mahallesi Cansu Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyordu.

Ancak iş makinelerinin müdahalesi sırasında bina, hemen bitişiğinde bulunan ve içinde yaşamın devam ettiği 4 katlı başka bir apartmanın üzerine doğru çöktü.

'KAÇMASAK İÇERİDE GİDECEKTİK'

Büyük bir gürültüyle sarsılan apartmanın alt katındaki börekçide çalışan işçiler ve o sırada içeride bulunan müşteriler, deprem olduğunu sanarak kendilerini sokağa attı. Can pazarının yaşandığı olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Dehşet anlarını anlatan iş yeri çalışanı Muhammed Coşkun, facianın eşiğinden nasıl dönüldüğünü şu sözlerle özetledi:

"Börekçideydik, tam masaları toplayacaktık. Bir dakika önce dışarıya çıktık. Sonra bina üzerimize düştü. Kaçtık hemen. Canımızı çok zor kurtardık. Kaçmasak içeride gidecektik."

İKİ BINA MÜHÜRLENDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ve belediye mühendisleri binalarda yapısal inceleme başlattı.

Yapılan ilk tespitlerin ardından, çökme nedeniyle hasar alan 4 katlı apartman ve altındaki iş yeri, çökme riski ve güvenlik gerekçesiyle zabıta ekiplerince mühürlenerek boşaltıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA