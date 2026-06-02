Küçükçekmece'de Alabora Olan Teke Battı! Gölde Korku Dolu Anlar

Küçükmece Gölü'nde etkili olan rüzgar nedeniyle bir kayık alabora oldu. Kayıkta bulunanlar çevredeki kişiler tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayığın ise daha sonra battığı görüldü.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 18.00 sıralarında Kanarya Sahili Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi. Gölde etkili olan rüzgar nedeniyle bir kayık devrildi.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA YETİŞTİ

Bu sırada gölde bulunan diğer tekne sahipleri alabora olan kayıktan suya düşerek mahsur kalan kişileri kurtardı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, olayda yaralanan ya da boğulan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kaçak Yayıncılığa MİT Darbesi: SelçukSports'un Sahibi Tutuklandı SelçukSports'un Sahibi Tutuklandı
Özkan Yalım'ın Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 115 Delege ve 1 Milyon TL İddiası 115 Delege ve 1 Milyon TL İddiası
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Belediye AK Parti'ye Geçti! Seçim Sonrası Tansiyon Yükseldi CHP'li Belediye AK Parti'ye Geçti! Seçim Sonrası Tansiyon Yükseldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı Belli Oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı Belli Oldu
Bir Dönemin Gözde Yatırımıydı, Şimdi Masraf Kapısı Oldu! Satış Furyası Başladı Bir Dönemin Gözde Yatırımıydı, Şimdi Masraf Kapısı Oldu! Satış Furyası Başladı
'Mutlak Butlan' Sonrası İlk Grup Toplantısı: 'Kurultay Yapılırsa Bu Defter Kapanır' 'Kurultay Yapılırsa Bu Defter Kapanır'
Özkan Yalım'ın Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 115 Delege ve 1 Milyon TL İddiası 115 Delege ve 1 Milyon TL İddiası