Küçükçekmece Gölü Kırmızıya Büründü

İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü renk değiştirdi. Gölün, denizle buluştuğu alanda su kırmızıya dönerken, yaşanan renk değişimi dron ile görüntülendi.

Son günlerde yurdun farklı noktalarındaki göl ve denizlerde suyun renk değiştirmesi gündem olurken benzer bir olay da İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nde yaşandı.

Deniz ile gölün buluştuğu anlan da suyun rengi kırmızıya dönerken, çevredeki vatandaşlar kirlilik olabileceği nedeniyle korku duyduklarını belirtti.

Kırmızıya dönen su ise havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

