Kübra Yapıcı Cinayetinde Kan Donduran Gelişme: Katil İtiraf Etti, Ekipler Barajda Buldu

Burdur’da kayıp olarak aranırken öldürülüp yakıldığı ortaya çıkan Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısının 'Baraja attım' itirafı üzerine harekete geçen ekipler, genç kadının cesedine ait parçaları Korkuteli Barajı’nda buldu.

Son Güncelleme:
Kübra Yapıcı Cinayetinde Kan Donduran Gelişme: Katil İtiraf Etti, Ekipler Barajda Buldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

30 Nisan’dan bu yana haber alınamayan Kübra Yapıcı’nın kayıp dosyası, her aşamasında daha da ağırlaşan bir vahşet sarmalına dönüştü.

GÖMÜP ÇIKARDILAR, SONRA YAKTILAR

Antalya’da yaşayan Yapıcı’nın izini süren ekipler cinayeti aydınlattı. Yapılan incelemeler, genç kadının silahla vurularak öldürüldüğünü, ardından bir noktaya gömüldüğünü ancak katil zanlılarının delilleri yok etmek için cesedi tekrar çıkarıp yaktıklarını ortaya koydu.

BARAJDA SAATLER SÜREN ARAMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden İlyas Umut D.’nin itirafları, kan donduran vahşetin boyutunu daha da genişletti. Zanlının, cesedin bir kısmını Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki baraja attığını itiraf etmesi üzerine Jandarma ve Emniyet ekipleri bölgeyi çembere aldı.

Dün akşam sonuç vermeyen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla meyvesini verdi ve Kübra Yapıcı’nın cansız bedenine ait parçalar baraj sularında bulundu.

Bulunan ceset parçaları, otopsi ve DNA incelemesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kübra Yapıcı Dosyasında Korkunç Detaylar: Katilleriyle Son Görüntüsü Ortaya ÇıktıKübra Yapıcı Dosyasında Korkunç Detaylar: Katilleriyle Son Görüntüsü Ortaya ÇıktıGüncel

'Kızımın Katillerini Kendi İmkanlarımla Buldum': Kübra Yapıcı'nın Babasından Adalet İsyanı'Kızımın Katillerini Kendi İmkanlarımla Buldum': Kübra Yapıcı'nın Babasından Adalet İsyanıGüncel

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Antalya Burdur Cinayet
Son Güncelleme:
Adalet Yolunda Son Nefes: Kızının Maruz Kaldığı Cinsel İstismarı Anlatırken Aort Damarı Yırtıldı Adalet Yolunda Son Nefes: Kızının Maruz Kaldığı Cinsel İstismarı Anlatırken Aort Damarı Yırtıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Türkiye ITF 2027 Dönem Başkanlığına Oy Birliğiyle Seçildi Türkiye ITF 2027 Dönem Başkanlığına Seçildi
ÇOK OKUNANLAR
Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti
Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi
20 Milyar Liralık Bahis Ağına Darbe, Kritik İsim Tutuklandı 20 Milyar Liralık Bahis Ağına Darbe, Kritik İsim Tutuklandı
Yozgat Bozkırında Şaşırtan Misafir: Nereden Geldiği Bilinmiyor Yozgat Bozkırında Şaşırtan Misafir: Nereden Geldiği Bilinmiyor