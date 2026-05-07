Kübra Yapıcı Cinayetinde Kan Donduran Gelişme: Katil İtiraf Etti, Ekipler Barajda Buldu

30 Nisan’dan bu yana haber alınamayan Kübra Yapıcı’nın kayıp dosyası, her aşamasında daha da ağırlaşan bir vahşet sarmalına dönüştü.

GÖMÜP ÇIKARDILAR, SONRA YAKTILAR

Antalya’da yaşayan Yapıcı’nın izini süren ekipler cinayeti aydınlattı. Yapılan incelemeler, genç kadının silahla vurularak öldürüldüğünü, ardından bir noktaya gömüldüğünü ancak katil zanlılarının delilleri yok etmek için cesedi tekrar çıkarıp yaktıklarını ortaya koydu.

BARAJDA SAATLER SÜREN ARAMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden İlyas Umut D.’nin itirafları, kan donduran vahşetin boyutunu daha da genişletti. Zanlının, cesedin bir kısmını Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki baraja attığını itiraf etmesi üzerine Jandarma ve Emniyet ekipleri bölgeyi çembere aldı.

Dün akşam sonuç vermeyen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla meyvesini verdi ve Kübra Yapıcı’nın cansız bedenine ait parçalar baraj sularında bulundu.

Bulunan ceset parçaları, otopsi ve DNA incelemesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA-İHA