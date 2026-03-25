Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Görüntü! İşte Saldırı Sonrası İlk Anlar: 'Sen Bizim Yardımcımız Ol Ya Rabbim'

Türkiye'nin konuştuğu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayetin hemen ardından rapçi Vahap Canbay'ın ağlayarak "Sen bizim yardımcımız ol ya Rabbim" diyerek feryat ettiği anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı.

SALDIRIDAN HEMEN SONRA...

Cinayetin hemen sonrasında rapçi Vahap Canbay'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Canbay'ın panik yaşadığı ve "Sen bizim yardımcımız ol ya Rabbim" diyerek dua ettiği görülüyor.

Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Acılı Anne Ülker Kundakçı'ya Kan Donduran Teklif: Cinayette Korkunç İddiaKubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Acılı Anne Ülker Kundakçı'ya Kan Donduran Teklif: Cinayette Korkunç İddiaGüncel

Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu Kaçırma Planı Ortaya Çıktı: Dikkat Çeken İzzet Yıldızhan DetayıKubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu Kaçırma Planı Ortaya Çıktı: Dikkat Çeken İzzet Yıldızhan DetayıGüncel

Futbolcu Cinayetinde Tetiği Çeken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun İfadesi Ortaya ÇıktıFutbolcu Cinayetinde Tetiği Çeken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
7 Yıllık Esarette DNA Sonucu Çıktı: Çöp Yığınlarının Arasında Bulunmuştu 7 Yıllık Esarette DNA Sonucu Çıktı: Çöp Yığınlarının Arasında Bulunmuştu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Akın Gürlek'in Mal Varlığını Sorgulayan Tapu Müdürü Tutuklandı Mal Varlığını Sorgulayan Tapu Müdürü Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu
ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | İsrail'den İran ve Lübnan'a Yeni Hava Saldırılarına Onay İsrail'den İran ve Lübnan'a Yeni Hava Saldırılarına Onay
Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama
Uyuşturucu Operasyonunda Yakalama Kararı Çıkmıştı: Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi