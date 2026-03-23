Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Şüphelilerin ifadesi Ortaya Çıktı: Aleyna Kalaycıoğlu Ateş Edenin Adını Verdi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kanlı geceye ilişkin ifadeler ortaya çıktı. tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu soruşturmanın seyrini değiştirecek detayları ekranlarda paylaşırken, gözaltındaki ünlü isim Aleyna Kalaycıoğlu ateş edenin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğunu ancak kendisinin azmettirmediğini iddia etti.
Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada kritik detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu’nun ulaştığı özel bilgiler, olayın perde arkasına dair yeni soru işaretlerini gündeme getirdi. Şüphelilerin verdiği ifadelere ilk kez tv100 ulaştı.
‘ATEŞ EDEN ALAATTİN AMA AZMETTİRMEDİM’
Soruşturma kapsamında ifade veren Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde, "Olay yerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun köpeğini almak için gittik. Orada eski sevgilim Vahap Canbay ile karşılaştık. Kadayıfçıoğlu araçtan inip Canbay’ın bulunduğu araca ateş etti. Ardından tekrar araca binip uzaklaştık. Bir süre sonra ben yol üzerinde araçtan indim" sözleriyle tetiği çekenin Kadayıfçoğlu olduğunu öne sürdü.
‘HER ŞEY 5 SANİYEDE OLDU’
Saldırının hedefi olduğu belirtilen rapçi Vahap Canbay da ifadesinde şunları söyledi:
“Olay 5 saniye içinde gerçekleşti… Hiç tanımadığımız kişiler çakarlı araçlarla önümüze geldi. Camıma vurdu, kanımız dondu. En büyük üzüntüm gencecik kardeşimin ölmesi” dedi.
‘KIZIMI TEHDİT EDİYORDU’
Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise Canbay’ın kızına baskı uyguladığını öne sürerek şu ifadeyi verdi:
“Bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti. Evde sürekli psikolojik baskı uyguladı. O olayın yaşandığı gün kızım stüdyodaydı. Canbay’ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp ‘Canbay çok kötü, kendini öldürecek’ demiş. Daha sonra Canbay yanında Kubilay ve Yalçın ile beyaz bir arabayla stüdyonun önünde kızımı bekliyor. Aleyna ve arkadaşı stüdyonun arka kapısından çıkıp yanıma geldi. İlerleyen saatlerde kızım stüdyoda bıraktığı köpeğini almak için oraya geri döndü. O sırada çatışma çıkmış. “
YILDIZHAN HAKKINDA ‘SUÇLUYU KAYIRMA’ İDDİASI
Soruşturmada en dikkat çekici gelişmelerden biri ise ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın gözaltına alınması oldu.
Devrim Tosunoğlu’nun aktarımlarında “İzzet Yıldızhan, Kadayıfçıoğlu ailesiyle yakın ilişkili ve birlikte iş yapmışlar. Olay sonrası yer temini yaptığı iddiasıyla ‘suçluyu kayırma’ suçundan gözaltına alındı.
Dosyada asıl belirleyici olan kimin kimle görüştüğü, azmettirme olup olmadığı vs. HTS ve baz kayıtlarıyla daha da netleşecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: tv100