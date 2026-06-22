Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde İlk Duruşma: Aleyna Kalaycıoğlu'ndan 'Kimsenin Ölümüne Sebep Olmadım' Çıkışı

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Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görülüyor. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılıyor. Saat 11.35 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

'SİLAH BİR ANDA PATLADI, KİMSEYE SİLAH DOĞRULTMADIM'

Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında, "Biz Aleyna ile olay tarihinden 2-3 hafta öncesinde tanışıp sevgili olduk. Ben arabayı verdim akşamında biz Aleyna ile bulaşacaktık. Benim şahsi binek aracıma sığmayacağını düşündüm. Babamın arabası Vito ile gidebileceğimi söyledi. Müzik stüdyosunun olduğu sokağa girdik. Beyaz bir otomobil vardı. Aracı görünce Aleyna panikledi. Ben de araçtan indim, yüzük parmağımdan aracın ön kapısına vurdum ve içeride yolcu koltuğunda oturan şahıs bana küfür etti ve beni içeri çektiler, ben tek elimle mücadele ediyordum. Bir anda silah patladı ve benim mi değil mi kimin olduğunu anlamadım. Şahıs beni içeri çektiği zaman bacağının arasında parlak birşey gördüm. Sonrasında Vito'ya bindik Mustafa bey ve Aleyna ile, sonra Aleyna'ya Mert'i aramasını söyledim. Bir şey olduysa ambulansı arasınlar diye. Ben olayın şokuyla ne olduğunu anlamadım. Babam yurt dışında olduğu için onun yakını olan Metin amcama gittim, Metin amcama Aleyna ile gittik. AVM'ye gittik daha sonrasında Aksaray'a gittik, Engin Abi ile daha sonra başka bir AVM'ye gittik. Bir sonraki gün zaten polisler bizi aldı. Aleyna Metin amcama gittikten sonra bizden ayrıldı. Ben aslında Aleyna'yı annesinden almaya gittim. Ben oraya giderken o şahısların orada olduğunu bilmiyordum. Silah taşıdığımı sadece Mustafa Bey bilir, silahım hep torpidoda duruyor. Zaten buradan gidelim tehlikeli olabilir dedi. Olay sırasında elim tetikte değildi ben kimseye silah doğrultmadım" dedi.

'ALAATTİN'İN İLK DEFA SİLAH TAŞIDIĞINI GÖRDÜM'

Savunmasını yapan Aleyna Kalaycıoğlu "Sayın hakim ben biraz detaylı konuşmak istiyorum. Bizim Canbay ile 1,5 yıllık bir ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istedim o kabul etti. Ayrıldıktan 1-2 hafta sonra Alaattin ile görüşmeye başladık. O gece Allattin'de kaldım, daha sonra kayıt almak için stüdyoya gittim, köpeğimi alıp gittim. Stüdyoya gittiğimde Yalçın Canbay 'Kötü' dedi gitti. Ardından Kubilay aradı beni 'Ablacığım ben sizi barıştırmak için gelmek istiyorum' dedi, ben 'Gelmeni istemiyorum' dedim. Yalçın bir önceki konuşmada 'Canbay çok kötü' dedi, ikinci konuşmada telefonu aldı ve 'Hayatında biri varsa kendimi öldüreceğim' dedi. Ben de korktum, 'Hayatımda kimse yok' dedim onu sakinleştirmek istedim. Daha sonra aracın içerisindeyken Yalçın aradı, 'Stüdyoya dön' dedi ben de dönmeyeceğimi söyledim, yemek yemeğe gittik biz. Yemekteyken üstü kapalı şekilde Alaattin'e söyledim. Anneme de söyledim Yalçın ve Kubilay'ın bizi barıştırmak için geldiğini söyledim, bana 'Gel' dedi. Olay anında ben ilk defa Alattin'in silah taşıdığını gördüm. Araçtan indi 'Sadece konuşacağım' dedi, öyle indi arabadan daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşandı. Daha sonra Alaattin beni vıp araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum' dedi. Sonra 'Bertin'i aradım ambulans çağır ya da ben çağıracağım' dedim. Sonra bir daha Bertin'i aradım 'Bana bir şey olmadığını söyle' dedim o da bana 'Bir kişi yerde yatıyor' dedi. Bertin beni anneme bıraktı, daha sonra polisler geldi. Telefonumu kapatmadım, telefonumdan hiçbir şey silmedim" diye konuştu.

'KUBİLAY'IN ÖLDÜĞÜNÜ EVE GİDİNCE ÖĞRENDİM'

Savunma sonrası Kubilay'ın annesi Aleyna'ya "Sen benim oğlumu ne zamandır tanıyorsun" diye sordu. Kalaycıoğlu ise, "1,5 yıldır" dedi. Anne Ülker Kundakçı "Neden oğluma ayakçı dedin" sorusunu yöneltti. Aleyna Kalaycıoğlu ise soruya "Hiçbir maddi gerekçe görmeden yardım ediyordu." yanıtını verdi. Baba Cemil Kundakçı se Kalaycıoğlu'na "Neden Kubilay'ı sormadın" derken Kalaycıoğlu yanıt olarak, "Ben Kubilay'ın öldüğünü eve gidince öğrendim" dedi.

'KİMİN SİLAHININ PATLADIĞINI GÖREMEDİM'

Tutuklu sanık Mustafa Recep savunmasında, "Ben o gece evimdeydim ailemle birlikte oturuyordum. Alaattin bey mesaj attı, 'Abi rica etsem aracımı alır mısınız' dedi. Ben de 'Tamam' dedim, bana anahtarı verdiler. Hüseyin Bey ile Vito ile gittik, dar bir sokağa girdi biz de girdik, durduk patronum olduğu için arkasındaydım zaten hep böyle. Alaattin Bey indi kapıya tıkladı, sonra kapı açıldı, Alaattin Beyi içeri çekti biz de arkasındaydık, daha sonra arbede oldu, silah patladı, kimin silahının patladığını görmedim, panik halinde oradan nasıl çıktığımı bilmiyorum" dedi.

'ARBEDE YAŞANDI, PANİK OLDUK'

Tutuklu sanık Hüseyin Avcı ise savunmasında, "Alaattin Bey aradı 'Benim araç Ataşehir'den araç alınacak onu alır mısın' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. 'Taksiyle mi gideceğim' dedim 'Yok Mustafa ile Vito ile gideceksiniz' dedi, 'Tamam' dedim. Daha sonra sokağa geldiğimizde Mustafa abi aracın çakarlarını açtı bizi fark etsinler diye, daha sonra beyaz otomobili gördüm, daha sonra Alaattin Bey araca yaklaştı, sonra arbede yaşandı, panik olduk ve aracı geri geri sokaktan çıktık" diye konuştu

'ALAATTİN BİZİ BIRAKIR MISIN DEDİ'

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu savunmasında, "Evde otururken Alaattin beni aradı, 'Evde misin' dedi, 'Evet' dedim, 'Arabayı sana bırakacağım' dedi. Vito'yu getirdi bıraktı. Sonra 'Sen bizi bırakır mısın' dedi, 'Tamam' dedim. Taksiyle Etiler'deki Akmerkez'e gittik, 'Beni arkadaşım gelecek' dedi, ayrıldık. Sabah polis memuru arkadaşlar geldi, beni aldı, ben de araçları onlara gösterdim. Bildiklerim bu kadar" dedi.

'KİMSEKİ SAKLAMADIM, DELİL GİZLEMEDİM'

Tutuklu sanıklardan Engin Taşkıran ise savunmasında, "O gün Alaattin beni aradı, 'Akmerkez'e gel' dedi. Ben de 'Bunun için mi beni Pendik'ten çağırdın' dedim. Sonra 'Abi sadece sana güveniyorum' dedi. Zorlu sırtlarındaki ev benim değildir. Ben sadece insani duygularla oradaydım. Ben kimseyi saklamadım, hiçbir delili gizlemedim. Ağır sağlık sorunları yaşıyorum. Ben suçsuzum, tutuksuz yargılanmak isterim. Ailesinden bende sadece babasının numarası vardı, aradım ama ulaşamadım" şeklinde konuştu.

'HERKESE HABER SALDIM ALAATTİN'İ BULUN DİYE'

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası sanık Bilal Kadayıfçıoğlu ise, "Ben benim makam aracımı aldığı için kızdım, bir sonraki gün uçak bileti alıp Türkiye'ye döndüm. Herkese haber saldım Alaattin'i bulun emniyete teslim etmek için diye. Benim arabamın alındığını bilmiyordum. Zorlu'daki evi yurtdışından gelen misafirlerimiz için tuttuk" dedi. Anne Ülker Kundakçı'nın, "Siz oğlunuzun uyuşturucu kullandığını biliyor musunuz" sorusuna baba Bilal Kadayıfçıoğlu, "Kullanmıyor" yanıtını verdi.

'TÜRKİYE'DE İTİBARIM YERLERE DÜŞTÜ'

Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmada, "Ben olay günü Ankara'daydım. Saat 11.00-12.00 gibi Metin aradı, benden Bilal'i sordu. Ben de 'Bilmiyor musunuz' dedim, 'Yurtdışında, biliyoruz ama ulaşamadık, Alaattin kavgaya karıştı' dediler. Daha sonrasında Bilal ile görüştüm, konu aynı şekilde konuşuldu. Bir sonraki gün sosyal medyadan öğrendim. En mağdur olan benim, 45 gün ceza yattım, itibarım sarsıldı. Bir sonraki gün Bilal'lere gittik yanlarında olmak için. Türkiye'de itibarım yerlere düştü, 9 çocuğum var. Telefonum onda olmasına rağmen ne Alaattin'i aradım ne de o beni aradı. Ben eşimle aileye geçmiş olsun ziyaretine gittim" ifadelerini kullandı.

'HESAPLARIMIZA BAKILSIN, KİMSEDEN PARA ALMADIK'

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, "Olay günü engelli kızımla ilgileniyordum. Kızım aradı beni, Canbay'ın onu arayıp 'Eğer hayatında birisi varsa kendimi öldüreceğim' dediğini söyledi. Ben de 'Hemen eve gel' dedim, anne olarak tedirgin oldum. Ben gözleri görmeyen, yatağa bağımlı bir çocuğun annesiyim. Benim evladım çalışarak kardeşine baktı. Bizim evimizde kavga gürültü yoktur. Olay günü Aleyna, Alaattin'i aradığını, onun kendisini alacağını söyledi, içim rahatladı. Ben olay günü Alaattin'i görmedim. Benim olayla yakından uzaktan haberim yoktur. Eğer böyle bir olayın yaşanacağını bilseydim elimden gelen herşeyi yapardım. Kızım Cansu'ya yalnız baktığım için ayağımdaki kelepçenin çıkarılmasını istiyorum" dedi. Müşteki avukatının, "Alaattin'den para aldınız mı" sorusu üzerine anne Kalaycıoğlu, "Hakim bey bizim banka hesaplarımıza bakılsın, biz sadece kendi kazandığımız paramızla geçiniyoruz, kimseden para almadık" diye konuştu.

'AŞK MEŞK MESELESİ YÜZÜNDEN OĞLUM ÖLDÜRÜLDÜ'

Duruşmada söz alan Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı ise, "Her türlü konuda en ağır cezaları almalarını istiyorum. Ben iş yerindeyken öğrendim. Arkadaşları aradı, 'Kubilay hastanede' dediler. 'Ne oldu, trafik kazası mı' dedim, 'Vuruldu' dediler, şok oldum. Ben oğlum öldüğünden beri 3 aydır uyuyamıyorum. Kubilay, ülkemize faydalı olabilecek bir gençti, öldürüldü. Bir aşk meşk meselesi yüzünden benim oğlum öldürüldü" diyerek tepki gösterdi.

'BEN KİMSENİN ÖLÜNÜNE SEBEP OLMADIM'

Bu sırada Aleyna Kalaycıoğlu ise ağlayarak, "Ben kimsenin ölümüne sebep olmadım" dedi.

'ÇOCUĞUMU 3 SANİYEDE İNFAZ ETTİN'

Anne Ülker Kundakçı ise sanıklara isyan ederek, "Benim tek çocuğum, ben ona bakmaya kıyamıyordum. Ne köpekmiş, dava boyunca ne önemliymiş. Sen benim çocuğumu 3 saniyede infaz ettin. Onun armatör olması benim için hiç önemli değil. Ben hepsinden şikayetçiyim. Oğlumun hakkını sürekli bu duruşmalarda savunacağım" dedi.

Kaynak: DHA